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REYTİNG SONUÇLARI
Sıra Program Kanal Reyting
1
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
 ATV %9.38
2
SURVIVOR
 TV8 %8.47
3
ANNE
 STAR TV %6.65
4
SHOW ANA HABER
 SHOW TV %5.54
5
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
 ATV %5.33
6
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
 ATV %5.27
7
HAYAT SARKISI
 KANAL D %4.96
8
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
 FOX TV %4.93
9
ATV ANA HABER
 ATV %4.87
10
SURVIVOR OZET
 TV8 %4.86

31 Ocak için geçerli olmak üzere, yapılan
en son ölçümün (TOTAL) sonuçlarıdır.

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