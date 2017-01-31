43 saniye önce
|Sıra
|Program
|Kanal
|Reyting
|1
|
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|%9.38
|2
|
SURVIVOR
|TV8
|%8.47
|3
|
ANNE
|STAR TV
|%6.65
|4
|
SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|%5.54
|5
|
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|%5.33
|6
|
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|%5.27
|7
|
HAYAT SARKISI
|KANAL D
|%4.96
|8
|
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|%4.93
|9
|
ATV ANA HABER
|ATV
|%4.87
|10
|
SURVIVOR OZET
|TV8
|%4.86
31 Ocak için geçerli olmak üzere, yapılan
en son ölçümün (TOTAL) sonuçlarıdır.