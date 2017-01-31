Sıra Program Kanal Reyting 1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV %9.38 2 SURVIVOR TV8 %8.47 3 ANNE STAR TV %6.65 4 SHOW ANA HABER SHOW TV %5.54 5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV %5.33 6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV %5.27 7 HAYAT SARKISI KANAL D %4.96 8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV %4.93 9 ATV ANA HABER ATV %4.87 10 SURVIVOR OZET TV8 %4.86

31 Ocak için geçerli olmak üzere, yapılan

en son ölçümün (TOTAL) sonuçlarıdır.